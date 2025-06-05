Погода в Калининградской области 5 июня

Днём в четверг, 5 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода с кратковременными дождями. По данным Гидрометцентра Россиии Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +21°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +18°C. В центре региона дневная температура составит +21°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +22°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +17°C), а на востоке региона прохладнее (до +12°C). На территории всего региона пройдут сильные дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт пасмурная погода с небольшими дождями. Утром температура в Калининграде будет в районе +18,1°C, днём поднимется до +18,5°C, а вечером опустится до +15,5°C. На протяжении утра и дня прогнозируется западный ветер, который вечером сменится на северный. Влажность — на уровне 79-95%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о возвращение к умеренной июньской погоде с периодическими кратковременными осадками во второй половине недели.

«В утренние часы и вплоть до первой половины дня в Калининграде и области вероятны периодические дожди, в центральной и восточной части региона (Черняховский, Гусевский, Озерский, Нестеровский, Краснознаменский районы) не исключены грозы. После полудня/обеда осадки должны прекратиться, переменная облачность/облачная с прояснениями погода (на побережье вероятна дымка/туман). В Калининграде днем +16...+20℃, в прибрежной зоне +13...+16℃, по области (особенно на востоке) в первой половине дня до +20...+23℃. Ветер ночью преимущественно южный, умеренный (4-8 м/с), днем и вечером западный/северо-западный, слабый/умеренный (2-7 м/с), при осадках на востоке в первой половине дня возможны шквалы», — добавляют синоптики-любители.