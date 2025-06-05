МЧС: информация об адресах бомбоубежищ появится на «Госуслугах»

Информация о защитных сооружениях гражданской обороны станет доступной на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Доступ к адресам убежищ в личном кабинете на «Госуслугах» уже имеют жители Белгородской области. По этому примеру МЧС России совместно с Минцифры прорабатывает реализацию такого механизма во всех регионах страны.

Уточняется, что в личном кабинете граждан появится специальная вкладка. В ней будет информация о ближайшем убежище, в котором можно временно разместиться в случае ЧС. Аналогично планируется информировать население и об эвакуационных пунктах, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.