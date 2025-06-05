Глава Союза журналистов России высказался об обысках в редакции Ura.ru

Все новости по теме: Давление на СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв намерен поднять в центральном аппарате МВД вопрос о правомерности обыска в редакции издания Ura.ru в Екатеринбурге. Заявление опубликовано на официальном сайте объединения.

«Союз журналистов России выражает поддержку сотрудникам Ura.ru. Силовые мероприятия в отношении прессы, подобные обыскам в офисе издания в Екатеринбурге, недопустимы. Мы будем следить за развитием событий и окажем нашим коллегам всю необходимую помощь. Я подниму этот вопрос в центральном аппарате МВД как член общественного совета Министерства внутренних дел», — заявил Соловьёв.

Обыски в редакции информагентства в Екатеринбурге начались утром 5 июня. В рамках расследования деятельности редакции, где работает 10 человек, была остановлена работа всего агентства, в котором трудится более 200 сотрудников в восьми регионах России. Одновременно шёл обыск в квартирах нескольких журналистов редакции. Кроме того, был задержан редактор Денис Аллаяров.

Как поясняет издание, следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Предположительно, правоохранительные органы выясняют, как Ura.ru получало ежедневные внутренние сводки МВД.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter