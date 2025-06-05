Глава Союза журналистов России высказался об обысках в редакции Ura.ru

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв намерен поднять в центральном аппарате МВД вопрос о правомерности обыска в редакции издания Ura.ru в Екатеринбурге. Заявление опубликовано на официальном сайте объединения.

«Союз журналистов России выражает поддержку сотрудникам Ura.ru. Силовые мероприятия в отношении прессы, подобные обыскам в офисе издания в Екатеринбурге, недопустимы. Мы будем следить за развитием событий и окажем нашим коллегам всю необходимую помощь. Я подниму этот вопрос в центральном аппарате МВД как член общественного совета Министерства внутренних дел», — заявил Соловьёв.

Обыски в редакции информагентства в Екатеринбурге начались утром 5 июня. В рамках расследования деятельности редакции, где работает 10 человек, была остановлена работа всего агентства, в котором трудится более 200 сотрудников в восьми регионах России. Одновременно шёл обыск в квартирах нескольких журналистов редакции. Кроме того, был задержан редактор Денис Аллаяров.

Как поясняет издание, следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Предположительно, правоохранительные органы выясняют, как Ura.ru получало ежедневные внутренние сводки МВД.