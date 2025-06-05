В Екатеринбурге в редакции издания Ura.ru проходят обыски (дополнено)

В четверг, 5 июня, в редакции Ura.ru в Екатеринбурге проходят обыски. Сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции. Об этом сообщает издание в своём телеграм-канале.

В рамках расследования деятельности редакции, где работает 10 человек, была остановлена работа всего агентства, где трудится более 200 сотрудников в восьми регионах России. Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов редакции. Кроме того, был задержан редактор Денис Аллаяров.

Как поясняет издание, следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Предположительно правоохранительные органы выясняют, как Ura.ru получало ежедневные внутренние сводки МВД, сообщает «Коммерсант».

Дополнено в 9:45. Во время обысков в редакции против главного редактора Дианы Козловой сотрудниками следственной группы была применена сила. Ее скрутили, адвокат направляет свою подзащитную на медосвидетельствование. Корреспондент редакции Сергей Бодров задержан. Редактор Денис Аллаяров доставлен к зданию свердловского управления СК, но по решению следователей к нему не пускают адвокатов. Почти час его продержали в машине СК, сообщает издание.

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