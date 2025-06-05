Калининградским водителям и фельдшерам «скорой» обещают повысить зарплаты

Калининградским водителям и фельдшерам «скорой» обещают повысить зарплаты
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградским водителям и фельдшерам «скорой помощи» с 1 июля обещают повысить зарплату на 15 тысяч рублей. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, посетивший с рабочим визитом «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области».

Главе региона сообщили, что сегодня на «скорых» работают 343 водителя, и нехватка составляет 120 человек. Глава региона отметил, что это довольно много.

В ходе общения с губернатором медики рассказывали, что именно невысокие заработки как водителей, так и фельдшеров «неотложек» заставляют их искать другую работу. На одном из недавних заседаний в правительстве области министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев рассказал, что в летний период часть водителей переходит на другую работу — в такси, потому что заработки там намного больше.

Так в ходе беседы сотрудники подтвердили эту информацию. «У нас сейчас 10 фельдшеров ушли в море, — поделился глава местного профсоюза Михаил Усольцев. — Подзаработают за лето денег для семей и вновь вернутся к нам».

По его словам, в регионе сейчас ощущается нехватка как водителей, так и медработников.

«Я работаю на „скорой“ 23 года, и как медицинский психолог впервые сталкиваюсь с тем, что люди „выгорают“, в итоге снижают количество ставок до одной. Нам не хватает персонала, — говорит он. — Недавно мы были на ярмарке вакансий, и там из 60 фельдшеров только трое изъявили желание работать на „скорой помощи“. Это связано в первую очередь с заработной платой. Наша красивая статистика, к сожалению, складываете из того, что многие работают на двух ставках. А когда люди уходят, то на остальных возрастает нагрузка. Фельдшеры, например, устраиваются в стационары медсестрами, медбратьями. Нагрузки там меньше, а зарплата такая же».

На сегодняшний день водитель «скорой» получает от 30 до 40 тысяч рублей, а фельдшер, если это молодой специалист, 40-45 тысяч, а специалист со стажем до 56 тысяч.

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