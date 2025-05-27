Минздрав: водители скорой помощи уходят летом работать в такси

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Бригады скорой помощи в Калининградской области на сегодняшний день сформированы, однако присутствует дефицит кадров — летом водители уходят на другую работу. Об этом рассказал министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев на заседании правительства региона во вторник.

«Дефицит безусловно присутствует, особенно он отмечается в летний период когда часть водителей переходит на другую работу в такси. Это сезонный период», — сообщил Дмитриев в ответ на вопрос губернатора Беспрозванных о ситуации с укомплектованностью кадрами бригад скорой помощи.

Губернатор в ответ заявил, что на скорой помощи не должно быть проблем с этим, поэтому нужно принять необходимые меры, поскольку скорая помощь оказывается пациентам в экстренных ситуациях. «Дайте мне предложения», — сказал губернатор. Он также сообщил, что хочет в ближайшее время посмотреть Региональный центр скорой помощи. «Хочу пообщаться с персоналом, с водителями. Хочу понять, в чем там проблема», — сказал он. Беспрозванных также поручил минздраву предоставить информацию о необходимости обновления машин скорой помощи, зарплате водителей и укомплектованности службы водительскими кадрами.

Ранее об оттоке кадров из общественного транспорта в такси рассказывал водитель маршрутки Сергей Афанасьев на заседании общественного совета при администрации Калининграда. «Вот сейчас назвали зарплату в 100 тысяч [у водителей общественного транспорта], но многие водители сегодня уходят в такси, где заработки гораздо больше», — сказал он.

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