Минздрав: водители скорой помощи уходят летом работать в такси

Бригады скорой помощи в Калининградской области на сегодняшний день сформированы, однако присутствует дефицит кадров — летом водители уходят на другую работу. Об этом рассказал министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев на заседании правительства региона во вторник.

«Дефицит безусловно присутствует, особенно он отмечается в летний период когда часть водителей переходит на другую работу в такси. Это сезонный период», — сообщил Дмитриев в ответ на вопрос губернатора Беспрозванных о ситуации с укомплектованностью кадрами бригад скорой помощи.

Губернатор в ответ заявил, что на скорой помощи не должно быть проблем с этим, поэтому нужно принять необходимые меры, поскольку скорая помощь оказывается пациентам в экстренных ситуациях. «Дайте мне предложения», — сказал губернатор. Он также сообщил, что хочет в ближайшее время посмотреть Региональный центр скорой помощи. «Хочу пообщаться с персоналом, с водителями. Хочу понять, в чем там проблема», — сказал он. Беспрозванных также поручил минздраву предоставить информацию о необходимости обновления машин скорой помощи, зарплате водителей и укомплектованности службы водительскими кадрами.