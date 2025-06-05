На строительство инженерных сетей для Железнодорожных ворот выделили 6,5 млн руб.

На строительство инженерных сетей для Железнодорожных ворот выделили 6,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте областного «Центра торгов».

Полное наименование работ: «Строительство инженерных сетей для объекта культурного наследия регионального значения «Крепостные ворота „Железнодорожные“, 1866-1869 годы, город Калининград, Гвардейский проспект, 51». Финансирование предусмотрено в течение 2025 года. Заказчиком является ГБУК «НПЦ по охране памятников». Дата начала аукциона по поиску подрядчика на данный момент неизвестна.

В июне 2024 года региональная Служба государственной охраны объектов культурного наследия установила зоны охраны Железнодорожных ворот. В её границах запрещается строительство и капитальный ремонт объектов капитального строительства, производственных объектов и предприятий с увеличением их габаритов, размещение рекламных конструкций, временных построек и телевизионных антенн, самовольная вырубка и посадка деревьев, прокладка коммуникаций, размещение нестационарных торговых объектов. Также в границах установленных зон охраны утвердили требования к градостроительным регламентам.

В 2022 году региональная служба госохраны ОКН приняла решение разместить в Железнодорожных воротах волонтёров, занимающихся субботниками на исторических руинах. Принятию решения, по словам руководителя службы Евгения Маслова, способствовали массовые субботники, которые проводило на калининградских памятниках движение «Хранители наследия».

С августа 2017 года в Железнодорожных воротах, построенных в середине XIX века, располагался планетарий имени Бесселя. Он закрылся в мае 2022 года.

ОКН регионального значения «Крепостные ворота «Железнодорожные» был построен в 1866-1869 годах по проекту архитектора Людвига фон Астера. После демонтажа оборонительных укреплений в центре Кёнигсберга по бывшему валу была проложена улица Дойч-орден-ринг, ныне — Гвардейский проспект, сообщает сайт prussia39.ru. Через ворота проходила железная дорога на Пиллау. Они расположены на Гвардейском проспекте, 51 рядом с памятником «1200 героям-гвардейцам».