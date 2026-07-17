Проект ремонта инженерных сетей Железнодорожных ворот прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта инженерных сетей Железнодорожных ворот. Об этом «Новому Калининграду» рассказал руководитель Службы госохраны ОКН Евгений Маслов.

«10 лет назад был проведён капитальный ремонт объекта. Это в основном конструктив (стены, внутренние помещения), но не были отремонтированы сети. Вода, канализация, электричество там слабенькие, кабели. Вот всё это как раз запроектировано, чтобы уже там полноценно можно было обитать. <...> Вообще-то с этого начинают, если честно. Ну, как получилось, так получилось, наконец-то. Будем ждать, выделят-не выделят деньги из бюджета, это же областная собственность. Ну, будем рады, если в более комфортных условиях смогут ребята находиться», — прокомментировал глава Службы охраны памятников.

Он напомнил, что в 2022 году региональная служба госохраны ОКН приняла решение разместить в Железнодорожных воротах участников волонтёрского движения «Хранители руин».

«Они довольно активную там деятельность проводят (чему мы очень рады): свои мероприятия, всё, что связано с культурой, просвещением, образованием. <...> У них какие-то вечные лекции там, выставки и всё прочее. Не простаивает, как раньше, когда там был планетарий платный. Там у них всё бесплатно и хорошо», — отметил Маслов.

Информация о прохождении экспертизы размещена на сайте Единого государственного реестра заключений. В качестве экспертной организации выступило ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Проектную документацию готовили ГБУК «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области» и ООО «ЭкспертПроектРеставрация» (Калининград). Положительное заключение получено 16 июля 2026 года. Работы планируют провести по адресу: Гвардейский пр-кт., д. 51.

Планетарий имени Бесселя располагался в Железнодорожных воротах с августа 2017 года. В мае 2022-го он закрылся.

В июне 2024 года региональная Служба государственной охраны объектов культурного наследия установила зоны охраны Железнодорожных ворот. В их границах запрещается строительство и капитальный ремонт объектов капитального строительства, производственных объектов и предприятий с увеличением их габаритов, размещение рекламных конструкций, временных построек и телевизионных антенн, самовольная вырубка и посадка деревьев, прокладка коммуникаций, размещение нестационарных торговых объектов. Также в границах установленных зон охраны утвердили требования к градостроительным регламентам.

В июне 2025 года на сайте областного центра торгов был размещён анонс закупки на строительство инженерных сетей для Железнодорожных ворот. Тогда работы оценили в 6,5 млн рублей.

ОКН регионального значения «Крепостные ворота «Железнодорожные» был построен в 1866-1869 годах по проекту архитектора Людвига фон Астера. После демонтажа оборонительных укреплений в центре Кёнигсберга по бывшему валу была проложена улица Дойч-орден-ринг, ныне — Гвардейский проспект, сообщает сайт prussia39.ru. Через ворота проходила железная дорога на Пиллау. Они расположены рядом с памятником «1200 героям-гвардейцам».