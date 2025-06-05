Аэропорт «Храброво» сообщил об изменении тарифов парковки с середины июня

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Аэропорт «Храброво» сообщил об изменении тарифов парковки с середины июня. Информация опубликована на странице воздушной гавани «ВКонтакте».

«Храброво» отметил, что во время подготовки к весенне-летней навигации в аэропорту произошли изменения. Так, количество парковочных мест увеличили с 490 до 616. Вторую линию вдоль аэровокзальной площади расширили с двух до трёх полос.

«Обращаем ваше внимание на изменения в тарифах за парковку в аэропорту Калининград (Храброво), которые вступят в силу с 10 июня 2025 года. Новые тарифы: краткосрочная парковка: 350 руб/час (за первый час первые 15-минут — бесплатно, повторный въезд в течение 2-х часов тарифицируется с 1-ой минуты); долгосрочная парковка: 900 руб/сутки», — сообщил аэропорт.

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