В «Храброво» появился сервис оплаты парковки по QR-коду с парковочной карты

Для повышения качества сервиса и скорости обслуживания в аэропорту «Храброво» начал работать сервис оплаты парковок по QR-коду с парковочной карты. Об этом сообщает пресс-служба сети региональных аэропортов «Новапорт Холдинг».

«QR-код уже нанесён на парковочную карту, перед выездом нужно отсканировать код и оплатить. Выходить из машины к терминалу теперь нет нужды. Это значительно сократит время, которое наши пассажиры и гости тратят на совершение платежа и выезд с территории», — пояснил заместитель гендира по ИТ холдинга Джавид Рзаев.

При оплате паркинга по QR-коду время нахождения автомобиля на электрической зарядке не оплачивается, добавляет пресс-служба.

В начале июня аэропорт «Храброво» сообщил об изменении тарифов парковки с середины июня. Стоимость краткосрочной парковки составила 350 руб. в час, а долгосрочной — 900 руб. в сутки.

