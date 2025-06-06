Погода в Калининградской области 6 июня

Днём в пятницу, 6 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +23°C. Атмосферное давление — 756 мм, ветер юго-западный, 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +20°C, на востоке области +23°C. На всей территории региона ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу малооблачно. Температура утром +19°C, днём +22°C, вечером +18°C. Влажность составит до 92%, давление — 756 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что утром и до полудня 6 июня существенных осадков не ожидается. «После полудня облака начнут уплотняться, появится вероятность локальных кратковременных дождей в течение дня, будет весьма комфортно: в Калининграде и области до +20...+23°С, в прибрежной зоне +17...+20°С. Основное ненастье ожидаем ближе к вечеру (после 17-18ч) по мере приближения зоны неустойчивости с обильными осадками, грозами и вероятностью опасных явлений (шквалы/град) — будем следить за этим! А пока что можно насладиться комфортной погодой в первой половине суток», — говорится в сообщении.