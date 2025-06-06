71-летний врач из Гусева поверил мошенникам и лишился более 1,6 млн рублей

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Местный житель Гусева потерял более 1,6 млн рублей после звонка от мошенников. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале УМВД России по Калининградской области.

Сотрудники полиции установили, что неизвестные лица связались с мужчиной в мессенджере, представившись сотрудниками силовых ведомств. Они убедили заявителя в необходимости обновления единого лицевого счёта. Мужчина последовал инструкциям и перечислил все свои личные накопления на «безопасный счёт».

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершённое в особо крупном размере.

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