71-летний врач из Гусева поверил мошенникам и лишился более 1,6 млн рублей

Местный житель Гусева потерял более 1,6 млн рублей после звонка от мошенников. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале УМВД России по Калининградской области.

Сотрудники полиции установили, что неизвестные лица связались с мужчиной в мессенджере, представившись сотрудниками силовых ведомств. Они убедили заявителя в необходимости обновления единого лицевого счёта. Мужчина последовал инструкциям и перечислил все свои личные накопления на «безопасный счёт».

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершённое в особо крупном размере.