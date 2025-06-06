Специалисты завершили второй этап подъема пролёта ж/д моста через Преголю

Второй этап пусконаладки подъемного механизма железнодорожного моста через Преголю в Калининграде завершили. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Подъем на высоту 24,9 метра произвели специалисты ГК Бамтоннельстрой-Мост. Пусконаладку осуществляли с поэтапными остановками подъема пролетного строения для калибровки датчиков программного обеспечения. Масса конструкции составила 830 тонн.

«Для разведения моста, в отличие от первого этапа, были задействованы только электрические приводы подъемного механизма, управляемые с центрального пульта оператора. Выполненные подготовительные работы позволили достичь скорости подъема пролетного строения до 3 метров в минуту. Пусконаладочные работы подъемной системы сооружения — трудоёмкий, ответственный процесс, состоящий из нескольких этапов. Очередной этап позволил проверить работоспособность всех элементов различного оборудования, чтобы настроить штатный режим работы разведения и наведения моста в соответствии с проектом», — сообщил генеральный директор ООО «СК «Мостотрест», входящего в ГК Бамтоннельстрой-Мост, Евгений Надточий.

Параллельно с пусконаладкой ведутся работы по архитектурному оформлению железнодорожного моста. Завершается отделка башен русловых опор атмосферостойкой сталью, которая со временем покрывается благородной патиной, служащей защитой от дальнейшей коррозии.

Железнодорожный мост длиной 237,3 метра включает в себя четыре опоры, три металлических пролётных строения со сквозными фермами с ездой понизу. Центральный пролет является вертикально подъемным судоходным, обеспечивающим подмостовой габарит в разведённом положении 50 м х 28,0 м. Конструкция позволяет проходить под мостом по реке крупногабаритным судам, в том числе и мачтовым.