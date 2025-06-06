Калининградские таможенники пресекли вывоз электродвигателей для судна

В мае сотрудники таможенного поста в аэропорту «Храброво» предотвратили вывоз электродвигателей для судна под видом товаров для личного пользования. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

«Авиапассажиры не оставляют попытки вывезти из Калининградской области в личном багаже товары, не предназначенные для личного пользования. Так, в мае сотрудники таможенного поста Аэропорт Калининград Калининградской областной таможни при помощи рентгенотехники выявили в чемоданах убывающих граждан 95 кг косметической продукции для маникюра и педикюра, 82 кг новой одежды в ассортименте (включая одежду для собак), 51 кг медицинских инструментов, партию ножниц для груминга — 34 шт., 4 электродвигателя для судна, 3,8 кг янтаря-сырца и изделий из янтаря», — рассказывают в таможне.

Всего за май таможенники вынесли 73 решения о неотнесении товаров к предметам для личного пользования.

В таможне напомнили, что вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах норм ввоза, установленных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107. Если в багаже пассажира выявлены товары, которые не могут быть отнесены к товарам для личного пользования, инспектор выносит соответствующее решение и дальнейший их вывоз будет возможен только после таможенного оформления.