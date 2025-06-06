Суд: житель Гусева требует более 1,2 млн с зубной клиники за некачественные услуги

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Житель Гусева обратился в суд с иском к А. и ООО «А-Клиник» о возмещении ущерба, компенсации морального вреда и штрафа за некачественно оказанные услуги. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Истец указал, что 3 сентября 2022 года заключил с ответчиком договор на оказание медпомощи по вживлению зубных имплантов. После длительного лечения мужчине установили 11 коронок, произвели операцию по наращиванию костной ткани в области гайморовой пазухи и по вживлению имплантатов. Но результаты пациента не удовлетворили. «Ответчик неоднократно переделывал коронки, подгонял их под прикус, в результате чего испортил истцу здоровые зубы. Несмотря на неоднократное обращение к ответчику с требованием о выплате компенсации денежных средств, ответчик тянул время, потом вовсе отказался от выплат и устранения допущенных недостатков», — отметили в суде.

Для устранения последствий некачественного лечения истец обратился за помощью в другую клинику, где ему составили план лечения на общую сумму 1 258 060 руб. Истец просит суд взыскать данную сумму с ответчика в счет причиненного ущерба, штраф, 15 000 рублей за судебные расходы, а также компенсацию морального вреда, размер которой в сообщении суда не уточняется. Судебное заседание назначено на 3 июля.

Корреспондент «Нового Калининграда» связался с «А-Клиник», однако получить оперативный комментарий у руководства не удалось.

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