Астрономы БФУ им. Канта засняли две туманности в созвездии Кассиопеи (фото)

Астрономы БФУ им. Канта засняли две туманности в созвездии Кассиопеи (фото)
Фото: БФУ им. Канта

Астрономы БФУ им. Канта засняли две туманности в созвездии Кассиопеи. Съемку провел астрофотограф Андрей Сидоров, работа которого длилась десять часов. Информация об этом размещена на сайте учебного заведения.

«В правой части снимка можно видеть туманность SH2-157, за характерную форму получившую прозвище „Клешня лобстера“, а ниже нее и левее — туманность SH2-162 (NGC 7635), также известную под названием туманность „Пузырь“. Несмотря на то, что видимые размеры туманностей достигают десятков угловых минут, разглядеть их невооруженным взглядом невозможно даже в идеальных условиях», — отметили в Астрономическом сообществе БФУ.

Обе туманности относятся к классу эмиссионных. Они представляют собой облака межзвёздного газа, светящегося за счёт ионизации светом близких звезд и мельчайших частиц пыли. Сами туманности являются областями активного звездообразования, которым они обязаны не только своим свечением, но и формой.

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