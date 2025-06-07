Погода в Калининградской области 7 июня

Погода в Калининградской области 7 июня
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Стихия

В субботу, 7 июня, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Вероятны дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +23°С, ночью столбик термометра опустится до +13°С. Скорость ветра составит от 2 до 5 м/с с порывами до 11 м/с, направление — юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 757 мм рт. ст. Относительная влажность 73%. Температура воды: 11,6°. Продолжительность светового дня — 17 часов и 5 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +20°С. В ночные часы на побережье традиционно немного теплее, чем в других районах, — до +14°С. Слабые и умеренные осадки возможны в течение суток на всей территории области.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается переменная облачность. В дневные часы возможны дожди. Утром температура воздуха достигнет отметки +18,2°С, днём потеплеет до +22,9°С, вечером похолодает до +17,9°С.

Согласно ежедневному оперативному прогнозу возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, в субботу на территории области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, ночью местами ливни и грозы. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха днём +19...+24 °С. Видимость 4-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в юго-восточной части Балтийского моря — 1,5 м, у побережья Калининградской области — до 1 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в выходные в регионе ожидаются локальные кратковременные ливни с вероятностью гроз, однако в субботу будет «довольно комфортно: до +20...+23°С».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter