Погода в Калининградской области 7 июня

В субботу, 7 июня, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Вероятны дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +23°С, ночью столбик термометра опустится до +13°С. Скорость ветра составит от 2 до 5 м/с с порывами до 11 м/с, направление — юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 757 мм рт. ст. Относительная влажность 73%. Температура воды: 11,6°. Продолжительность светового дня — 17 часов и 5 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +20°С. В ночные часы на побережье традиционно немного теплее, чем в других районах, — до +14°С. Слабые и умеренные осадки возможны в течение суток на всей территории области.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается переменная облачность. В дневные часы возможны дожди. Утром температура воздуха достигнет отметки +18,2°С, днём потеплеет до +22,9°С, вечером похолодает до +17,9°С.

Согласно ежедневному оперативному прогнозу возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, в субботу на территории области будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, ночью местами ливни и грозы. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха днём +19...+24 °С. Видимость 4-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в юго-восточной части Балтийского моря — 1,5 м, у побережья Калининградской области — до 1 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в выходные в регионе ожидаются локальные кратковременные ливни с вероятностью гроз, однако в субботу будет «довольно комфортно: до +20...+23°С».