Калининградскую область включили в эксперимент по легализации гостевых домов

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по легализации гостевых домов. Он будет проводиться с 1 сентября 2025 года до 31 декабря 2027 года, пишет «Коммерсант».

В эксперимент включили Калининградскую область. Также он распространяется на:

Республику Алтай;

Дагестан;

Крым;

Алтайский край;

Краснодарский край;

Приморский край;

Ставропольский край;

Архангельскую область;

Владимирскую область;

Ивановскую область;

Иркутскую область;

Кемеровскую область;

Ленинградскую область;

Ростовскую область

Херсонскую область;

Севастополь;

федеральную территорию «Сириус».

В указанных регионах владельцы ИЖД, предоставляющие услуги временного размещения, смогут получить официальный статус «гостевого дома» при внесении сведений в единый реестр классифицированных средств размещения. Для этого дом должен соответствовать ряду требований, включая правовой статус, расположение на определённом типе земельного участка, а также отсутствие решений о сносе и наличие регистрации в Росреестре.

Закон вводит запрет на оказание услуг гостевых домов, не включённых в реестр, а также на распространение информации о таких услугах без идентификационного номера и активной ссылки на реестровую запись. Нарушение этих положений будет считаться основанием для административных мер. Основные положения вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Требования об обязательном указании идентификационного номера и интернет-ссылки — с 1 января 2026 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие регулирования в этом сегменте туризма создает риски для потребителей, снижает безопасность, способствует теневой занятости и налоговым потерям. Принятый закон призван обелить рынок и обеспечить единые стандарты размещения в индивидуальном секторе.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Наталья Костенко и Татьяна Лобач. Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина подчеркнула, что закон важен как для выравнивания условий на рынке, так и для формирования стратегии по развитию номерного фонда в регионах.