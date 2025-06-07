Калининградскую область включили в эксперимент по легализации гостевых домов

Калининградскую область включили в эксперимент по легализации гостевых домов
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Туризм

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по легализации гостевых домов. Он будет проводиться с 1 сентября 2025 года до 31 декабря 2027 года, пишет «Коммерсант».

В эксперимент включили Калининградскую область. Также он распространяется на:

  • Республику Алтай;

  • Дагестан;

  • Крым;

  • Алтайский край;

  • Краснодарский край;

  • Приморский край;

  • Ставропольский край;

  • Архангельскую область;

  • Владимирскую область;

  • Ивановскую область;

  • Иркутскую область;

  • Кемеровскую область;

  • Ленинградскую область;

  • Ростовскую область

  • Херсонскую область;

  • Севастополь;

  • федеральную территорию «Сириус».

В указанных регионах владельцы ИЖД, предоставляющие услуги временного размещения, смогут получить официальный статус «гостевого дома» при внесении сведений в единый реестр классифицированных средств размещения. Для этого дом должен соответствовать ряду требований, включая правовой статус, расположение на определённом типе земельного участка, а также отсутствие решений о сносе и наличие регистрации в Росреестре.

Закон вводит запрет на оказание услуг гостевых домов, не включённых в реестр, а также на распространение информации о таких услугах без идентификационного номера и активной ссылки на реестровую запись. Нарушение этих положений будет считаться основанием для административных мер. Основные положения вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Требования об обязательном указании идентификационного номера и интернет-ссылки — с 1 января 2026 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие регулирования в этом сегменте туризма создает риски для потребителей, снижает безопасность, способствует теневой занятости и налоговым потерям. Принятый закон призван обелить рынок и обеспечить единые стандарты размещения в индивидуальном секторе.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Наталья Костенко и Татьяна Лобач. Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина подчеркнула, что закон важен как для выравнивания условий на рынке, так и для формирования стратегии по развитию номерного фонда в регионах.

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