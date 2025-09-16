Власти распределяют полномочия в рамках эксперимента по легализации гостевых домов

Все новости по теме: Туризм

В региональное заксобрание 15 сентября был внесён проект закона «О проведении на территории Калининградской области эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов». Документ разработан в целях реализации соответствующего федерального закона по инициативе губернатора Алексея Беспрозванных.

Законопроектом предлагается распределить полномочия между Законодательным собранием, правительством и исполнительными органами Калининградской области, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля в сфере туристской индустрии и в сфере туризма, по проведению на территории региона указанного эксперимента.

Правительство предлагается наделить полномочием по установлению дополнительных требований для присвоения индивидуальному жилому дому типа средства размещения «гостевой дом» с учётом местных особенностей. Функции контроля в сфере туристской индустрии, согласно законопроекту, должно выполнять региональное министерство регионального контроля. Законопроектом также предлагается отнести к компетенции региональных министерств контроля и туризма подготовку ежегодного отчёта о результатах проведения эксперимента и представление его Правительству Российской Федерации до 31 марта года, следующего за отчётным.

Законопроект несопоставим с процедурой оценки регулирующего воздействия. Принятие закона не потребует дополнительных расходов средств из областного бюджета.

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по легализации гостевых домов 7 июня 2025 года. Сроки его проведения — с 1 сентября 2025 года до 31 декабря 2027-го.

Предполагается, что в участвующих в эксперименте регионах владельцы ИЖД, предоставляющие услуги временного размещения, смогут получить официальный статус «гостевого дома» при внесении сведений в единый реестр классифицированных средств размещения. Для этого дом должен соответствовать ряду требований, включая правовой статус, расположение на определённом типе земельного участка, а также отсутствие решений о сносе и наличие регистрации в Росреестре.

Закон вводит запрет на оказание услуг гостевых домов, не включённых в реестр, а также на распространение информации о таких услугах без идентификационного номера и активной ссылки на реестровую запись. Нарушение этих положений будет считаться основанием для административных мер. Основные положения закона вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Требования об обязательном указании идентификационного номера и интернет-ссылки начнут действовать с 1 января 2026 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие регулирования в этом сегменте туризма создает риски для потребителей, снижает безопасность, способствует теневой занятости и налоговым потерям. Принятый закон призван обелить рынок и обеспечить единые стандарты размещения в индивидуальном секторе.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter