Власти распределяют полномочия в рамках эксперимента по легализации гостевых домов

В региональное заксобрание 15 сентября был внесён проект закона «О проведении на территории Калининградской области эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов». Документ разработан в целях реализации соответствующего федерального закона по инициативе губернатора Алексея Беспрозванных.

Законопроектом предлагается распределить полномочия между Законодательным собранием, правительством и исполнительными органами Калининградской области, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля в сфере туристской индустрии и в сфере туризма, по проведению на территории региона указанного эксперимента.

Правительство предлагается наделить полномочием по установлению дополнительных требований для присвоения индивидуальному жилому дому типа средства размещения «гостевой дом» с учётом местных особенностей. Функции контроля в сфере туристской индустрии, согласно законопроекту, должно выполнять региональное министерство регионального контроля. Законопроектом также предлагается отнести к компетенции региональных министерств контроля и туризма подготовку ежегодного отчёта о результатах проведения эксперимента и представление его Правительству Российской Федерации до 31 марта года, следующего за отчётным.

Законопроект несопоставим с процедурой оценки регулирующего воздействия. Принятие закона не потребует дополнительных расходов средств из областного бюджета.

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по легализации гостевых домов 7 июня 2025 года. Сроки его проведения — с 1 сентября 2025 года до 31 декабря 2027-го.

Предполагается, что в участвующих в эксперименте регионах владельцы ИЖД, предоставляющие услуги временного размещения, смогут получить официальный статус «гостевого дома» при внесении сведений в единый реестр классифицированных средств размещения. Для этого дом должен соответствовать ряду требований, включая правовой статус, расположение на определённом типе земельного участка, а также отсутствие решений о сносе и наличие регистрации в Росреестре.

Закон вводит запрет на оказание услуг гостевых домов, не включённых в реестр, а также на распространение информации о таких услугах без идентификационного номера и активной ссылки на реестровую запись. Нарушение этих положений будет считаться основанием для административных мер. Основные положения закона вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Требования об обязательном указании идентификационного номера и интернет-ссылки начнут действовать с 1 января 2026 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие регулирования в этом сегменте туризма создает риски для потребителей, снижает безопасность, способствует теневой занятости и налоговым потерям. Принятый закон призван обелить рынок и обеспечить единые стандарты размещения в индивидуальном секторе.