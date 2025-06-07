Умеренное тепло перед похолоданием: прогноз погоды в Калининграде на выходные

В конце недели жителям региона обещают умеренную погоду с дневной температурой воздуха около +20...+24°C, ожидаются периодические кратковременные ливни, высока вероятность гроз. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В условиях сильных сдвигов ветра в нижней тропосфере в сочетании с завихренностью и низкой границей облачности сохраняется вероятность локальных опасных явлений в суперячейковых грозах: шквалы до 15-20 м/с, град до 1-3 см, местами не исключено формирование смерчей», — говорится в сообщении.

В субботу днём в Калининграде и области до +20...+23°C (местами до +24°C), в прибрежной зоне +18...+21°C. Облачно с прояснениями, с полудня и до вечера вероятны кратковременные ливни и грозы. Ветер преимущественно юго-западный, умеренный (4-10 м/с), при грозах возможны шквалы до 15-20 м/с.

В воскресенье ночью +12...+15°C, переменная облачность, в первой половине ночи возможны дожди. Днём в Калининграде и области +18...+21°C (в прибрежной зоне +17...+19°C), облачно с прояснениями, ближе к полудню начнутся локальные кратковременные дожди, после обеда и вечером периодические ливни усилятся, местами с грозами. Ветер в течение суток преимущественно юго-западный, умеренный (2-7 м/с), при осадках порывистый.

В начале следующей недели ожидаются «похолодание и те же кратковременные дожди», добавили синоптики.