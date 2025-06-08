Погода в Калининградской области 8 июня

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Днём в воскресенье, 8 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +21°C. Атмосферное давление — 754 мм, ветер юго-западный, 3 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +20°C, на востоке области +23°C. На всей территории региона ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье малооблачно. Температура утром +17°C, днём +23°C, вечером +18°C. Влажность составит до 86%, давление — 755 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «утро пройдёт сухо — переменная облачность/облачно с прояснениями и без существенных осадков, а вот уже к обеду и во второй половине дня вероятны небольшие локальные дожди. Вполне комфортно: к обеду в Калининграде и области до +20...+22°С, в прибрежной зоне +18...+20°С. К 16-17ч ожидаем выход к западу региона и Калининграду интенсивных ливней и гроз с территории Польши по мере приближения холодного фронта, которые будут смещаться далее по области и к ночи осадки уже могут достигнуть востока региона. В общем, наслаждаемся комфортной первой половиной дня и берём зонты к вечеру».

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