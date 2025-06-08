Погода в Калининградской области 8 июня

Днём в воскресенье, 8 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +21°C. Атмосферное давление — 754 мм, ветер юго-западный, 3 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +20°C, на востоке области +23°C. На всей территории региона ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье малооблачно. Температура утром +17°C, днём +23°C, вечером +18°C. Влажность составит до 86%, давление — 755 мм.