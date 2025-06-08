На ремонт помещений троллейбусно-автобусного депо на Киевской выделили 21 млн

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АО «Калининград-ГорТранс» ищет подрядчика для капитального ремонта помещений в здании троллейбусно-автобусного депо на ул.Киевской в Калининграде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена договора — 21 169 900,34 руб., способ осуществления закупки — аукцион в электронной форме. Заявки на участие принимаются с 6 по 26 июня.

Как указано в документации к закупке, цель работ — «улучшение функциональных характеристик и адаптация объекта под современные требования в связи с изменением функциональных потребностей», а также «предотвращение разрушений конструктивных элементов здания».

Подрядчик должен начать выполнение работ в третий календарный день с даты заключения договора и закончить их в течение 180 дней.


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