«Калининград-ГорТранс» ищет подрядчика для ремонта троллейбусно-автобусного депо

АО «Калининград-ГорТранс» вновь ищет подрядчика для капитального ремонта нежилого здания на ул. Киевской, 17б. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе «Калининград-ГорТранса», здание находится на территории предприятия. Согласно размещённой на портале документации, речь идёт о троллейбусно-автобусном депо. Отремонтировать необходимо помещения здания, системы электро- и водоснабжения, водоотведения и отопления.

Максимальная стоимость контракта — 23,2 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 31 октября по 17 ноября. Итоги аукциона планируют подвести 18 ноября.

Ранее предприятие искало подрядчика для ремонта троллейбусно-автобусного депо в июне 2025 года. Тогда начальная цена контракта составляла порядка 21,2 млн рублей, а срок выполнения работ — 180 дней. Как было указано в документации, цель ремонта — «улучшение функциональных характеристик и адаптация объекта под современные требования в связи с изменением функциональных потребностей», а также «предотвращение разрушений конструктивных элементов здания». Закупка была признана несостоявшейся, т.к. не было подано ни одной заявки на участие.