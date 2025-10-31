«Калининград-ГорТранс» ищет подрядчика для ремонта троллейбусно-автобусного депо

Все новости по теме: Госзакупки
«Калининград-ГорТранс» ищет подрядчика для ремонта троллейбусно-автобусного депо

АО «Калининград-ГорТранс» вновь ищет подрядчика для капитального ремонта нежилого здания на ул. Киевской, 17б. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе «Калининград-ГорТранса», здание находится на территории предприятия. Согласно размещённой на портале документации, речь идёт о троллейбусно-автобусном депо. Отремонтировать необходимо помещения здания, системы электро- и водоснабжения, водоотведения и отопления.

Максимальная стоимость контракта — 23,2 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 31 октября по 17 ноября. Итоги аукциона планируют подвести 18 ноября.

Ранее предприятие искало подрядчика для ремонта троллейбусно-автобусного депо в июне 2025 года. Тогда начальная цена контракта составляла порядка 21,2 млн рублей, а срок выполнения работ — 180 дней. Как было указано в документации, цель ремонта — «улучшение функциональных характеристик и адаптация объекта под современные требования в связи с изменением функциональных потребностей», а также «предотвращение разрушений конструктивных элементов здания». Закупка была признана несостоявшейся, т.к. не было подано ни одной заявки на участие.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter