МЧС: в Калининградской области 9 июня ожидается усиление ветра до 22 м/с

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В Калининградской области 9 июня прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщает МЧС Калининградской области.

Усиление юго-западного, западного ветра до 12-17 м/с, местами до 20-22 м/с, ожидается с 05:00 до 9:00.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области»также предупреждают: «В ночь на понедельник начнётся усиление западного/юго-западного ветра с порывами до 14-16 м/с в прибрежной зоне. Начиная с утренних и вплоть до вечерних часов в Калининграде и области ожидается усиление западного ветра до 9-13 м/с, в порывах до 15-18 м/с. В прибрежной зоне до 12-15 м/с, в порывах до 19-21 м/с (в районе Куршской косы до 22 м/с). Ночью и утром облачно и вероятны дожди. Есть и хороший момент — после полудня небо прояснится (малооблачно/переменная облачность) и без осадков. В течение суток в Калининграде и области всего +12...+16°С». Отмечают, что ослабление ветра ожидается в ночь на вторник.

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