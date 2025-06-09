Погода в Калининградской области 9 июня

Погода в Калининградской области 9 июня
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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В понедельник, 9 июня, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Вероятны кратковременные дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +17°С, ночью столбик термометра опустится до +9°С. Скорость ветра составит от 5 до 9 м/с с порывами до 18 м/с, направление — запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 758 мм рт. ст. Относительная влажность 70%. Температура воды: 13,5°. Продолжительность светового дня — 17 часов и 9 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +14°С. В ночные часы на побережье традиционно немного теплее, чем в других районах, — до +13°С. Умеренные осадки возможны в течение суток на всей территории области.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +12,1°С, днём потеплеет до +14,7°С, вечером похолодает до +13,7°С. Влажность — до 97%.

«Начиная с утренних и вплоть до вечерних часов в Калининграде и области ожидается усиление западного ветра до 9-13 м/с, в порывах до 15-18 м/с. В прибрежной зоне до 12-15 м/с, в порывах до 19-21 м/с (в районе Куршской косы местами до 22 м/с). Возможно падение веток, деревьев и других конструкций», — сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области». Утром облачно и вероятны дожди. После полудня небо должно проясниться, а осадки — прекратиться. Ослабление ветра ожидается в ночь на вторник. В течение суток в Калининграде и области +12...+16°С.

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