В КЖД сообщили о временном изменении расписания пригородных поездов

С 12 по 15 июня пригородные поезда в Калининградской области будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской железной дороги.

На Зеленоградском и Светлогорском направлениях ежедневно будет выполняться 103 рейса — на семь больше, чем в рабочие дни. «Ласточки» будут отправляться из Калининграда к морю каждые 30-40 минут.

На Багратионовском направлении пригородный поезд будет отправляться с Южного вокзала в 08:25, из Багратионовска — в 18:35.

На Балтийском направлении будет выполнено девять рейсов. Время отправления поездов с Южного вокзала — 08:10, 09:48, 11:30 и 13:05, из Балтийска — в 09:51, 13:10, 14:30, 16:20 и 19:05.

На Мамоновском направлении назначается пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25, из Мамоново — в 16:20.

На Советском направлении утренний поезд из Советска (отправление в 06:31) будет курсировать только 12 июня. Вечерние поезда, отправляющиеся из Советска в 18:05 и с Южного вокзала в 18:21, назначены 15 июня.

Также в праздничные и выходные дни будут курсировать поезда сообщением Калининград — Черняховск (отправление с Южного вокзала в 08:15, из Черняховска в 13:05), Калининград — Железнодорожный (отправление с Южного вокзала в 09:15, из Железнодорожного в 15:25) и Калининград — Краснолесье (отправление с Южного вокзала в 09:55, из Краснолесья в 18:25).

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД».