Приставы арестовали авто жительницы области, накопившей долгов на 422 тысячи

Приставы арестовали авто жительницы области, накопившей долгов на 422 тысячи
Фото пресс-службы УФССП
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Жительница Гурьевского района, уклонявшаяся от погашения задолженности на сумму более 400 тысяч рублей, временно лишилась автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В отношении должницы было возбуждено 71 исполнительное производство. Женщина накопила задолженности по штрафам, налогам, кредитам — в общей сложность свыше 422 тысяч рублей. Она была уведомлена о возбуждении исполнительных производств, однако мер к погашению долгов не приняла. Более того, женщина уклонялась от взаимодействия со службой судебных приставов и скрывала движимое имущество — легковой автомобиль марки «Вольво» 2003 г.в., на который можно было обратить взыскание.

Транспортное средство было объявлено в исполнительный розыск. Приставы установили место нахождения автомобиля должницы и прибыли по установленному адресу. Однако владелица пыталась воспрепятствовать изъятию имущества. В связи с этим в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ. Автомобиль изъяли, сейчас он находится на спецстоянке. У хозяйки «Вольво» есть десять дней на погашение задолженности. Далее начнется процедура оценки имущества с целью его передачи на торги.

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