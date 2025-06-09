Ко второй неделе июня в Калининграде выпала месячная норма осадков

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К 9 июня в Калининграде выпала месячная норма осадков. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«За прошедшие сутки в Калининграде выпало 23 мм осадков, таким образом ещё до окончания первой декады на метеостанции Калининграда (Низовье) выпала климатическая норма месяца (70 мм из 69)», — говорится в сообщении.

Под влиянием циклонов дожди, по прогнозу синоптиков, продолжатся во вторник и среду. Ожидается выпадение ещё до 10-15 мм осадков. «Из положительных моментов — явно минимизирован дефицит почвенной влаги, накопленный за предыдущие сухие месяцы», — прокомментировали метеорологи.

Во второй половине недели благодаря установлению антициклона вероятна сухая погода. Количество осадков во вторую декаду июня, как ожидается, будет в пределах или чуть ниже нормы.

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