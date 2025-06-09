Упавшие из-за шторма в Калининграде деревья повредили три автомобиля

Упавшие из-за шторма в Калининграде деревья повредили три автомобиля
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Упавшие из-за шторма в Калининграде деревья повредили три автомобиля. Об этом сообщила администрация Калининграда.

Информация о происшествиях приведена на 16:30 понедельника, 9 июня. Автомобили были повреждены на улицах Лени Голикова, Верхнеозёрной и Малоярославской. На последней улице собственник авто самостоятельно снял ветвь и уехал. Сотрудники регионального УМВД оформили один протокол. На улицах Лени Голикова, Лейтенанта Яналова, Чернышевского и Советском проспекте деревья также упали на провода уличного освещения. На Комсомольской зафиксировано повреждение балкона дома.

Из-за шторма деревья и ветки упали на проезжую часть на улицах Подполковника Емельянова, Лужской, Дзержинского (дважды), Фабричной, Комсомольской (дважды), Воздушной, Лени Голикова, Яналова, Красной, Кирова а также на пересечении Сестрорецкой и Долгорукова, переулке Радищева и др. Помимо этого, одно дерево упало на территории детского сада на Каштановой аллее, в Озёрном проезде — на тротуар. На улице Горького коммунальные службы зафиксировали падение дерева на газон.

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