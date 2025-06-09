Жары в перспективе не наблюдается: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В первой половине недели погода в регионе «будет вовсе не июньской». Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Как минимум до четверга средняя температура окажется на 3-6°C ниже нормы! Завтра стихнет ветер, но продолжатся дожди, связанные с очередным „гостем“ из Атлантики, в среду и четверг вновь ощутимо усилится ветер», — говорится в сообщении.

Во вторник ночью +8...+12°C, переменная облачность и без осадков. Днём +16....+18°C, к полудню начнёт уплотняться облачность и в течение дневных и вечерних часов ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер в течение суток юго-западный, вечером переменный на южный, умеренный (3-8 м/с), ночью в прибрежной зоне сильный, в порывах до 13-15 м/с.

В среду ночью +10...+13°C, преимущественно облачно и временами возможны дожди. Днём в прибрежной зоне и на западе региона +12...+14°C, в Калининграде +13...+15°C, в восточной части области до +16...+18°C, облачно с прояснениями, утром и днём вероятны периодические дожди и ливни (в Калининграде, на западе и побережье — преимущественно утром и до обеда, на востоке региона — вплоть до вечерних часов), местами (преимущественно на востоке) не исключены грозы. Вечером (после 17-19 часов) небо должно проясниться. Обойдётся без существенных осадков. Ветер ночью переменный (преимущественно южный/юго-западный), умеренный (3-7 м/с), с утра до вечера западный/северо-западный, умеренный (5-10 м/с), в порывах до 12-15 м/с.

Во второй половине недели погодой в регионе будет управлять антициклон, «который устранит существенные осадки и обеспечит прояснения, однако резкого потепления ждать не стоит». Воздушная масса постепенно прогреется лишь к концу недели.

В четверг ночью +9...+13°C, переменная облачность, местами не исключены кратковременные дожди. Днём около +15...+18°C (в прибрежной зоне +12...+15°C), малооблачно и без существенных осадков (на востоке не исключены слабые кратковременные дожди). Ветер северо-западный/северный, ночью и утром умеренный (3-7 м/с), на побережье свежий (7-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с. Днём и вечером ветер свежий (5-10 м/с), в порывах до 12-15 м/с (предварительно).

«К концу недели воздушная масса в антициклоне под действием активных июньских лучей должна прогреваться и уже к пятнице — субботе модели ожидают повышение дневных температур до умеренных +20°C, к воскресенью возможно до +20...+24°C (по области и чуть выше). Жары в перспективе уже не наблюдается, поскольку преобладающая воздушная масса будет умеренной, однако в дальнейшем прогноз может корректироваться в тёплую сторону, если вдоль западной периферии антициклона протянется вынос южного воздуха. Приятным подарком после обилия дождей станет сухая и солнечная обстановка», — добавили в паблике.