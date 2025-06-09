Беспрозванных допустил закупки в Белоруссии для обновления общественного транспорта

Для модернизации общественного транспорта и коммунальной техники Калининградская область может прибегнуть к закупкам в Белоруссии. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных по итогам поездки в соседнюю республику. Глава региона успел посетить «Минский автомобильный завод» и «Белкоммунмаш» в понедельник, 9 июня. Предприятия занимаются выпуском и поставками в страны СНГ автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов, грузовых электромобилей и зарядных станций, а также большегрузной автомобильной и прицепной техники.

В пресс-службе правительства уточнили, что первые поставки возможны «в рамках подготовки к празднованию 80-летия со дня образования Калининградской области».

«От завода очень позитивные впечатления, — поделился впечатлениями Беспрозванных от посещения завода МАЗ. — Это предприятие с 80-летней историей, большим опытом, выпускает очень современную технику, применяет инновационные подходы. Мы сегодня готовим к запуску программу модернизации и обновления транспорта в Калининградской области, часть троллейбусов уже обновили. Поэтому образцы техники, которые мы сегодня увидели, достаточно интересны».

Партнёрство с машиностроительными предприятиями регион намерен развивать и с началом работы калининградской гигафабрики «Росатома».

«В нашем регионе планируется к открытию завод „Росатома“ по производству литий-ионных батарей. Мы обсудили с белорусскими промышленниками возможность использовать эти батареи для производства автотранспорта здесь, на местных заводах. Получается, такой совместный продукт будем использовать на дорогах Калининградской области. Договорились более детально обсудить этот проект, чтобы уже к следующему году принять конкретные решения», — добавил губернатор.

Глава региона отметил, что белорусская техника востребована также в аграрном комплексе и при мелиоративных работах в Калининградской области. Этот парк регион также планирует расширять.