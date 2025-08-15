Минпромторг: Калининградская область получит 20 новых троллейбусов

Минпромторг России внёс проект распоряжения о выделении Калининградской области из федерального бюджета 500 млн руб. на софинансирование расходов региона на закупку 20 троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Минпромторгом России внесен проект распоряжения в Правительство Российской Федерации о выделении Калининградской области из федерального бюджета 500 млн руб. на софинансирование расходов региона на закупку 20 троллейбусов со сроком поставки до конца текущего года», — следует из сообщения Минпромторга.

В телеграм-канале ведомства также сообщили, что министр промышленности и торговли Антон Алиханов посетил производственную площадку «Синара — Городские Машины» в Челябинске, где протестировал модель троллейбуса «СИНАРА-6254». «Я так понимаю, что в Калининграде такие ходят. <...> Мы за счёт резервных источников в прошлом году финансировали обновление парка троллейбусного и электробусного в некоторых регионах. В этом году тоже будем продолжать, — сказал он. — Есть у нас планы в ближайшее время тоже профинансировать в некоторых регионах приобретение, в том числе троллейбусов, которые производятся здесь, в Челябинске».

Напомним, что в декабре прошлого года парк общественного транспорта Калининграда пополнился 15 новыми троллейбусами. Контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 12 новых троллейбусов «Синара-6254» был заключен в сентябре 2024 года. Первую часть отправили в Калининград паромом.

В январе директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин говорил, что Калининграду нужно ещё 5-7 троллейбусов для обновления парка: «Большая часть маршрутов будет обновлена, а всего у нас на линии 28 троллейбусов. Для закрытия [потребности] с учётом резерва нужно 33-35 единиц. Надеемся, что в этом году мы эту проблему закроем».