Горвласти ищут подрядчика для капремонта транспортного узла Невского – Дадаева

Горвласти ищут подрядчика для капремонта транспортного узла Невского – Дадаева
Схема предоставлена пресс-службой горадминистрации
Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

Власти Калининграда объявили аукцион по поиску подрядчика, который займется капитальным ремонтом транспортного узла Невского — Дадаева. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта 15 241 173,70 руб. Заявки принимаются до 17 июня, победителя определят 20-го. Подрядчику предстоит организовать дополнительную поворотную полосу с Невского по направлению в центр, перенести переход ближе к дому № 48, организовать заезды на паркинг в другом месте, чтобы ликвидировать пересечения пешеходных связей с транспортным потоком.

Работы предстоит выполнить за 135 календарных дней.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter