Горвласти ищут подрядчика для капремонта транспортного узла Невского – Дадаева

Власти Калининграда объявили аукцион по поиску подрядчика, который займется капитальным ремонтом транспортного узла Невского — Дадаева. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта 15 241 173,70 руб. Заявки принимаются до 17 июня, победителя определят 20-го. Подрядчику предстоит организовать дополнительную поворотную полосу с Невского по направлению в центр, перенести переход ближе к дому № 48, организовать заезды на паркинг в другом месте, чтобы ликвидировать пересечения пешеходных связей с транспортным потоком.

Работы предстоит выполнить за 135 календарных дней.