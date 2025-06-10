Погода в Калининградской области 10 июня

Погода в Калининградской области 10 июня
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Во вторник, 10 июня, в Калининградской области ожидается пасмурная, дождливая, но чуть более тёплая по сравнению с понедельником погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +19°C (ночью температура опустится до +11°C). Ветер синоптики обещают южный, слабый, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает относительное, хоть и не июньское тепло и дожди по всей области.

Самой высокой дневная температура должна быть восточнее Полесска, Гвардейска и Багратионовска — там будет около +18°C. Вдоль побережья Балтики традиционно чуть прохладнее — не выше +16°C.

Ночью самая тёплая погода будет на побережье (до +12°C), в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +9°C, а во всех муниципалитетах восточнее Гвардейска, Славска и Железнодорожного включительно — до +8°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 10 июня допускает вероятность дождя в Калининграде днём и вечером. Ветер, по его данным, в течение дня будет меняться с западного на южный.

Утром температура в Калининграде будет в районе +14,4°C, днём она поднимется до 17,8°C, а вечером опустится до +15,5°C. В течение суток обещают влажность на уровне 77%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что холодная и влажная циклоническая погода продолжится в Калининградской области и во вторник. Несмотря на то, что стихнет ветер, атмосфера «будет вовсе не июньской».

Днём 10 июня ожидается +16....+18°C, к полудню начнёт уплотняться облачность и в течение дневных/вечерних часов ожидается облачная погода и временами дожди. Ветер днём будет юго-западным, а вечером сменится на южный умеренный (3-8 м/с). Ближе к ночи в прибрежной зоне он станет сильным, в порывах его скорость будет достигать до 13-15 м/с.

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