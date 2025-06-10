Мост под Знаменском получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В Калининградской области получил разрешение на ввод в эксплуатацию автомобильный мост через реку Щучья (приток Лавы), расположенный в населённом пункте Суходолье Гвардейского округа. О выдаче разрешения сообщило региональное министерство градостроительной политики.

«Реконструируемый мост через реку Щучья является неотъемлемой частью автомобильной дороги Калининград-Неман и играет важную роль в транспортной логистике и развитии региона», — уточнили в пресс-службе министерства.

Контракт на ремонт моста был заключен с ООО «Строительная компания „Спецмост“» в марте прошлого года по максимальной стоимости — 129,18 млн рублей.

В апреле 2024 года в правительстве Калининградской области сообщали о планах отремонтировать в 2024 году рекордное количество мостов — 18 штук. Евгения Кукушкина, занимавшая на тот момент пост министра развития инфраструктуры, рассказывала, что из этого числа четыре моста ожидала реконструкция. В четвёрку входил и мост через реку Щучья.