В Прегольском запустили новую канализационную насосную станцию (фото)

В Прегольском запустили новую канализационную насосную станцию (фото)
Фото: Telegram-канал минстроя Калининградской области
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В Прегольском начала работу новая канализационная насосная станция. Об этом сообщили в минстрое Калининградской области.

«Новый объект — важная часть инженерной инфраструктуры района. Станция полностью автоматическая и обеспечивает бесперебойный отвод сточных вод на очистные сооружения Калининграда. Увеличенная мощность значительно снижает риск нарушения работы канализационной системы и предотвращает аварийные ситуации», — говорится в сообщении.

Как уточняется, всего было проложено более 5 км напорных труб, установлено необходимое количество колодцев, задвижки, а также специальная система защиты от крупных бытовых отходов.

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