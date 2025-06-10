В Прегольском запустили новую канализационную насосную станцию (фото)

В Прегольском начала работу новая канализационная насосная станция. Об этом сообщили в минстрое Калининградской области.

«Новый объект — важная часть инженерной инфраструктуры района. Станция полностью автоматическая и обеспечивает бесперебойный отвод сточных вод на очистные сооружения Калининграда. Увеличенная мощность значительно снижает риск нарушения работы канализационной системы и предотвращает аварийные ситуации», — говорится в сообщении.

Как уточняется, всего было проложено более 5 км напорных труб, установлено необходимое количество колодцев, задвижки, а также специальная система защиты от крупных бытовых отходов.