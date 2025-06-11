Погода в Калининградской области 11 июня

Днём в среду, 11 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +17°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер западный, 4 м/с.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +15°C, на востоке области +17°C. На всей территории региона ожидается небольшой дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно. Температура утром +14°C, днём +16°C, вечером +13°C. Влажность составит до 98%, давление — 755 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в среду «утром — облачно/облачно с прояснениями, после обеда и вечером — переменная облачность. Днем в Калининграде и области +15...+17°С, в прибрежной зоне +12...+15°С. Во второй половине дня и вечером также усилится северо-западный ветер в порывах до 12-14 м/с (особенно на побережье). В общем, одеваемся по погоде и берём с собой зонт: дожди хоть и не будут повсеместными (на побережье и западе местами вовсе может обойтись без осадков), но могут застигнуть врасплох».