Начальник калининградского УФСИН перевёлся в Саратов

Начальника УФСИН по Калининградской области Андрея Лихтина назначили новым руководителем управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Временно исполняющим обязанности начальника УФСИН по Калининградской области значится Александр Гайдуков.

Руководителем управления в Калининградской области Лихтин стал в 2022 году. Перед этим два года он работал первым заместителем начальника главного управления ФСИН по Красноярскому краю. В службе исполнения наказаний Лихтин с 1998 года.