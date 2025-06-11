В день проведения фестиваля «Рок ради жизни» изменили расписание «Ласточек»

В связи с проведением в Пионерском благотворительного фестиваля «Рок ради жизни» в ночь на 15 июня назначается дополнительный пригородный поезд сообщением Светлогорск — Калининград. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Электропоезд «Ласточка» отправится со станции Светлогорск-2 в 0:20, со станции Пионерский Курорт — в 0:34. Время прибытия на Южный вокзал — 1:20. В пути следования предусмотрены все остановки.

При этом пригородный поезд, отправляющийся со станции Светлогорск-2 в 22:40, 14 июня будет отменён.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД».