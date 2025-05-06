Организаторы фестиваля «Рок ради жизни» назвали хедлайнеров

У 14-го благотворительного фестиваля «Рок ради жизни» (0+), который планируют провести 14 июня в Пионерском, будет сразу три хедлайнера. Об этом сообщили организаторы на странице мероприятия «ВКонтакте».

«Мы не перестаем удивлять Вас и удивляться сами. Спешим сообщить , что у нас будет целых ТРИ хэда! И один из них — DERO GOI . После более чем трёх десятилетий на посту фронтмена легендарной группы OOMPH! , обладатель наград и автор множества хитов, начинает новую музыкальную главу. Его материал сочетает узнаваемую энергетику и микс ретро-синти-попа с современным звучанием, сохраняя эмоциональность и драйв. В ноябре 2024 года DERO GOI выпустил свой долгожданный сольный альбом „1984“, который мгновенно привлек внимание поклонников по всему миру своей энергетикой», — отметили организаторы, пообещав «яркий выход» артиста на сцену фестиваля.

Также хедлайнерами «Рока ради жизни» станут группа «БЕZ Б» — «четыре рок-героя, которые верят в мечту и играют улетные рок — боевики», а также YALTA BAND, которая закроет фестиваль «огненным трибьютом METALLICA».

Напомним, тринадцатый благотворительный фестиваль «Рок ради жизни» прошел в Пионерском 15 июня прошлого года. Собранные средства направили на строительство первого в регионе детского хосписа «Дом Фрупполо».



Видео со страницы фестиваля «ВКонтакте»