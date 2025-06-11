МВД предупредило о мошенничестве в сфере знакомств

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МВД раскрыло раскрыло схему мошенничества в сфере знакомств, при которой злоумышленники выдают себя за привлекательных девушек или парней, а затем обманывают. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

«Злоумышленники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут „живое“ общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают „встретиться“, прислав ссылку на фальшивый билетный сайт», — говорится в сообщении.

Фейковые анкеты размещают на сайтах знакомств и в Telegram-ботах. В переписке мошенники используют голосовые сообщения и видео от реальных девушек. Общение длится от пары часов до нескольких дней, чтобы установить доверие. В первом сценарии «партнёр» упоминает дорогие покупки и предлагает рассказать, как заработал на трейдинге криптовалютой. Собеседнику предлагают повторить путь и зарегистрироваться на платформе, деньги на фейковом счёте при этом растут. «„Партнёр“ просит вывести доход, присылает номер карты, чек. Деньги уходят мошенникам, а жертва остаётся ни с чем», — рассказывают в сообщении.

В рамках второго сценария «девушка» предлагает встретиться и просит купить билет на поезд или самолёт, присылает ссылку на якобы агрегатор билетов. Сайт оказывается фейковым, при оплате деньги уходят мошенникам. 

Ведомство также отметило, что злоумышленники могут представляться известными актёрами, которые в «знак особого отношения» якобы посылают доставкой крупную сумму денег. Затем мошенники просят жертву оплатить таможенные сборы, чтобы «урегулировать ситуацию» с задержкой посылки.

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