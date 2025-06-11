Янтарный комбинат сократил технологические потери янтаря при добыче в 3 раза

Калининградский янтарный комбинат снизил технологические потери янтаря с 6,5% до 2,13%. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Балтийский камень залегает в „голубой земле“ − песчано-глинистых слоях, получивших голубой оттенок из-за содержания в них глауконита. Чтобы добраться до янтаря, снимают 40-50 метров пустых пород. Затем янтареносный грунт формируют в семиметровый конус и размывают струей морской воды из мощной водяной пушки — гидромонитора. Образовавшаяся смесь глины и воды по трубопроводу поступает на узел извлечения янтаря, где происходит обогащение камня — очистка от породы и примесей. На этом этапе происходит основная потеря добытого камня — часть остается в плотных комьях глауконитовой глины и уходит в отвалы», — рассказывают в пресс-службе.

Для сокращения потерь комбинат модернизировал технологическую цепочку, в том числе внедрил специальные аппараты. Устройства дополнительно размывают глину и позволяют полностью извлечь из неё янтарь.