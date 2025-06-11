Минобр: 25% выпускников региона уезжают поступать в вузы Москвы и Петербурга

Порядка четверти калининградских школьников уезжать поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время прямого эфира в Центре управления регионом.



«Если говорить о статистике, у нас где-то четверть ребят, порядка 25%, независимо ни от чего уезжают поступать в вузы Питера и Москвы. Многие уже поступили. Мы об этом еще не говорили, но у нас порядка 7% школьников уже поступили в вузы по олимпиадам», — сказала Трусенева. Она отметила, что школьники, которые уже поступили, сдают ЕГЭ только по обязательным предметам, чтобы получить аттестат.