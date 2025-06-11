Минобр: 25% выпускников региона уезжают поступать в вузы Москвы и Петербурга

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Порядка четверти калининградских школьников уезжать поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время прямого эфира в Центре управления регионом.

«Если говорить о статистике, у нас где-то четверть ребят, порядка 25%, независимо ни от чего уезжают поступать в вузы Питера и Москвы. Многие уже поступили. Мы об этом еще не говорили, но у нас порядка 7% школьников уже поступили в вузы по олимпиадам», — сказала Трусенева. Она отметила, что школьники, которые уже поступили, сдают ЕГЭ только по обязательным предметам, чтобы получить аттестат.

В мае 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о государственном распределении платных мест в российских университетах. Согласно принятой инициативе, правительство России сможет контролировать не только бюджетный, но и платный набор студентов в высшие учебные заведения. На данный момент руководство университетов решает этот вопрос самостоятельно. Регулировать набор будут в зависимости от потребностей экономики.

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