Госдума приняла закон о государственном распределении платных мест в вузах

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о государственном распределении платных мест в российских университетах. Об этом сообщил «Коммерсант».

Согласно принятой инициативе, правительство России сможет контролировать не только бюджетный, но и платный набор студентов в высшие учебные заведения. На данный момент руководство университетов решает этот вопрос самостоятельно. Регулировать набор будут в зависимости от потребностей экономики.

Проект поправок к закону «Об образовании» в начале апреля 2024 года внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента 346 депутатов и пять сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. В первом чтении документ рассмотрели в начале мая.

Ранее Володин при обсуждении инициативы подчеркнул, что она — о повышении качества образования. «Главный вопрос, когда мы говорим об образовании, — его качество. Повышается качество образования — растет количество инноваций, технологии появляются. Появляются технологии — развивается экономика. Развивается экономика — сильнее становится государство. Снижается качество образования — уменьшается количество технологий, инноваций. Хотите в рамках частного вуза достичь этой цели — достигайте. У вас есть возможность для самореализации повышения престижа вуза. Хотите в рамках платного обучения в государственном вузе — тоже есть все возможности, — отметил он. — Но давать разрешение на открытие специальности, увеличивать количество студентов, которые потом приходят на рынок, никому не нужны, потому что отсутствуют знания, специальность, которая сегодня востребована. Это нечестно, непорядочно, если хотите, даже преступно».