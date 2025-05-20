Госдума приняла закон о государственном распределении платных мест в вузах

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о государственном распределении платных мест в российских университетах. Об этом сообщил «Коммерсант».

Согласно принятой инициативе, правительство России сможет контролировать не только бюджетный, но и платный набор студентов в высшие учебные заведения. На данный момент руководство университетов решает этот вопрос самостоятельно. Регулировать набор будут в зависимости от потребностей экономики.

Проект поправок к закону «Об образовании» в начале апреля 2024 года внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента 346 депутатов и пять сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. В первом чтении документ рассмотрели в начале мая.

Ранее Володин при обсуждении инициативы подчеркнул, что она — о повышении качества образования. «Главный вопрос, когда мы говорим об образовании, — его качество. Повышается качество образования — растет количество инноваций, технологии появляются. Появляются технологии — развивается экономика. Развивается экономика — сильнее становится государство. Снижается качество образования — уменьшается количество технологий, инноваций. Хотите в рамках частного вуза достичь этой цели — достигайте. У вас есть возможность для самореализации повышения престижа вуза. Хотите в рамках платного обучения в государственном вузе — тоже есть все возможности, — отметил он. — Но давать разрешение на открытие специальности, увеличивать количество студентов, которые потом приходят на рынок, никому не нужны, потому что отсутствуют знания, специальность, которая сегодня востребована. Это нечестно, непорядочно, если хотите, даже преступно».

Напомним, что в апреле Владимир Путин поручил Правительству рассмотреть возможности ограничения приёма на платные места в вузы. Кабмин должен был создать перечень специальностей, «соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства» страны.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter