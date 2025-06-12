Погода в Калининградской области 12 июня

Днём в четверг, 12 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +16°C. Атмосферное давление — 765 мм, ветер северо-западный, 6 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +13°C, на востоке области +16°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг облачно. Температура утром +13°C, днём +14,9°C, вечером +12°C. Влажность составит до 75%, давление — 766 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в четверг «днем в Калининграде и области +20...+23°C, в прибрежной зоне +16...+19°C, утром и вечером — преимущественно ясно, днем малооблачно/переменная облачность и без осадков. Ветер преимущественно северный, слабый (2-5 м/с)».

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