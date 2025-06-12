В Калининграде ищут подрядчика для оборудования разворотной автобусной площадки

Власти Калининграда ищут подрядчика, который займется оборудованием разворотной площадки для автобусов около озера Пенькового. Информация о проведении соответствующего аукциона размещена на госзакупках.

Начальная цена лота 14 793 967,81 руб. Помимо обустройства разворотной площадки, с асфальтированием проезжей части, мощением плиткой тротуаров и установкой бордюров, подрядчику предстоит в рамках данного контракта создать еще и несколько парковочных мест для легковых автомобилей. Заявки принимаются до 17 июня, победителя аукциона определят 20-го.

Как напомнили в горадминистрации, в прошлом году Пеньковое озеро победило в народном голосовании программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», поэтому в этом году работы по его приведению в порядок будут профинансированы из федерального бюджета.