В Калининграде ищут подрядчика для оборудования разворотной автобусной площадки

В Калининграде ищут подрядчика для оборудования разворотной автобусной площадки
Фото пресс-службы администрации Калининграда
Все новости по теме: Госзакупки

Власти Калининграда ищут подрядчика, который займется оборудованием разворотной площадки для автобусов около озера Пенькового. Информация о проведении соответствующего аукциона размещена на госзакупках.

Начальная цена лота 14 793 967,81 руб. Помимо обустройства разворотной площадки, с асфальтированием проезжей части, мощением плиткой тротуаров и установкой бордюров, подрядчику предстоит в рамках данного контракта создать еще и несколько парковочных мест для легковых автомобилей. Заявки принимаются до 17 июня, победителя аукциона определят 20-го.

Как напомнили в горадминистрации, в прошлом году Пеньковое озеро победило в народном голосовании программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», поэтому в этом году работы по его приведению в порядок будут профинансированы из федерального бюджета.

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