Погода в Калининградской области 13 июня

В пятницу, 13 июня, в Калининградской области ожидается относительно тёплая, облачная с прояснениями погода без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +19°C (ночью температура опустится до +8°C). Ветер синоптики обещают северный, слабый, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление повышенное — 769 мм ртутного столба.

Прогноз на пятницу, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает относительное, хоть и не совсем июньское тепло и отсутствие осадков по всей области.

Самой высокой дневная температура должна быть восточнее Полесска, Гвардейска и Багратионовска — там будет около +21°C. Вдоль побережья Балтики традиционно чуть прохладнее — не выше +17°C. В центральной части региона и в Калининграде обещают +20°C.

Ночью самая тёплая погода будет на побережье (до +13°C), в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +10°C, а во всех муниципалитетах восточнее Гвардейска, Славска и Железнодорожного включительно — до +8°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 13 июня также не обещает осадков. Ветер, по его данным, в течение дня будет оставаться северным. Утром температура в Калининграде будет в районе +15,1°C, днём она поднимется до 18,6°C, а вечером опустится до +15,4°C. В течение суток обещают влажность на уровне 87%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что с пятницы, 13-го в регионе начнётся плавное потепление.

«В Калининграде и области днем до +17...+19°С (местами до +20°С), на побережье прохладнее: +15...+17°С. Северный ветер ослабнет до слабого/умеренного, переменная облачность, в Калининграде и на западе — без осадков, по востоку региона местами не исключены слабые кратковременные дожди», — добавляют синоптики.