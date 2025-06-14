Погода в Калининградской области 14 июня

Погода в Калининградской области 14 июня
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»

В субботу, 14 июня, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +21°C (ночью температура опустится до +7°C). Ветер синоптики обещают северо-восточный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление повышенное — 768 мм ртутного столба.

Прогноз на субботу, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает комфортно теплый день без осадков по всей области.

Самой высокой дневная температура должна быть восточнее Полесска, Гвардейска и Багратионовска — там будет около +21°C. Вдоль побережья Балтики традиционно чуть прохладнее — не выше +17°C. В центральной части региона и в Калининграде обещают +20°C. Ночью самая тёплая погода будет на побережье — до +12°C, в остальных районах до +8°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 14 июня также не обещает осадков. Ветер, по его данным, в течение дня будет оставаться северным, вечером сменится на северо-восточный. Утром температура в Калининграде будет в районе +14,9°C, днём она поднимется до 20,3°C, а вечером опустится до +17,3°C. В течение суток обещают влажность на уровне 50-60%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в субботу «ожидаем комфортный, солнечный и тихий день под влиянием ядра антициклона: к обеду в Калининграде и области воздух прогреется до +21...+23°С (в прибрежной зоне около +17...+20°С), ясно/малооблачно (преимущественно перистые облака) и без осадков».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter