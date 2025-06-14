Погода в Калининградской области 14 июня

В субботу, 14 июня, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +21°C (ночью температура опустится до +7°C). Ветер синоптики обещают северо-восточный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление повышенное — 768 мм ртутного столба.

Прогноз на субботу, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает комфортно теплый день без осадков по всей области.

Самой высокой дневная температура должна быть восточнее Полесска, Гвардейска и Багратионовска — там будет около +21°C. Вдоль побережья Балтики традиционно чуть прохладнее — не выше +17°C. В центральной части региона и в Калининграде обещают +20°C. Ночью самая тёплая погода будет на побережье — до +12°C, в остальных районах до +8°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 14 июня также не обещает осадков. Ветер, по его данным, в течение дня будет оставаться северным, вечером сменится на северо-восточный. Утром температура в Калининграде будет в районе +14,9°C, днём она поднимется до 20,3°C, а вечером опустится до +17,3°C. В течение суток обещают влажность на уровне 50-60%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в субботу «ожидаем комфортный, солнечный и тихий день под влиянием ядра антициклона: к обеду в Калининграде и области воздух прогреется до +21...+23°С (в прибрежной зоне около +17...+20°С), ясно/малооблачно (преимущественно перистые облака) и без осадков».