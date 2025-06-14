Калининградской области обещают два дня летнего тепла

В ближайшие два дня в регионе ожидается заметное потепление, после чего вновь вернется прохлада. Об этом сообщают метеорологи-любители из канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», призывая «успеть насладиться редким летним теплом».

«Завтра уже будет настоящее летнее тепло: вдоль западной периферии гребня антициклона к нам протянутся южные умеренные воздушные массы, воздух по области прогреется до +24...+26°С. А уже в понедельник ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, связанного с формирующимся циклоном над Скандинавией, который в дальнейшем вновь начнёт нам закачивать северные умеренные воздушные массы из Атлантики. Так что если в понедельник перед фронтом по области мы ещё можем увидеть жаркие +25...+27°С, то начиная со вторника вернёмся к умеренно-прохладным +18...+22°С днем по области», — прогнозируют синоптики.