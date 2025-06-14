Калининградской области обещают два дня летнего тепла

Все новости по теме: Стихия

В ближайшие два дня в регионе ожидается заметное потепление, после чего вновь вернется прохлада. Об этом сообщают метеорологи-любители из канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», призывая «успеть насладиться редким летним теплом».

«Завтра уже будет настоящее летнее тепло: вдоль западной периферии гребня антициклона к нам протянутся южные умеренные воздушные массы, воздух по области прогреется до +24...+26°С. А уже в понедельник ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, связанного с формирующимся циклоном над Скандинавией, который в дальнейшем вновь начнёт нам закачивать северные умеренные воздушные массы из Атлантики. Так что если в понедельник перед фронтом по области мы ещё можем увидеть жаркие +25...+27°С, то начиная со вторника вернёмся к умеренно-прохладным +18...+22°С днем по области», — прогнозируют синоптики.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter