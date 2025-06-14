В военно-морском институте Калининграда прошла церемония выпуска офицеров ВМФ (фото)

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В Калининграде в Балтийском высшем военно-морском училище имени адмирала Федора Федоровича Ушакова состоялась торжественная церемония выпуска офицеров Военно-Морского флота России. Об этом сообщила пресс-служба Балтфлота.

«Среди 112 выпускников — представители различных регионов России: Ставропольского, Камчатского, Приморского, Краснодарского краев; Республик Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Бурятия; Тамбовской, Брянской, Воронежской, Новгородской, Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской областей и других регионов России. <...>Традиционно лучшим выпускникам атрибуты флотского офицера вручили боевые адмиралы, прошедшие военную службу на кораблях и подводных лодках ВМФ России. Среди выпускников 2025 года — 1 золотой медалист и 17 краснодипломников, 5 офицеров ВМФ — представительницы прекрасного пола», — уточняется в сообщении.

Выпускникам, окончившим военно-морское училище с отличием, погоны и кортики вручил командующий Балтийским флотом. Адмирал Сергей Липилин лично поздравил выпускников, получивших в этом году медали и красные дипломы. Обучение курсантов-выпускников нынешнего года проводилось по специальностям подготовки: «ракетно-артиллерийское вооружение надводных кораблей», «радиотехника» и «средства связи с подвижными объектами».

Фото пресс-службы Балтфлота

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